Zwemstadion voor Spelen Tokio eindelijk geopend

Zeven maanden later dan gepland is het Aquatics Centre van Tokio dan toch officieel geopend. Dat gebeurde door Tokio’s gouverneur Yuriko Koike, die na de plichtplegingen een demonstratie van duiken en zwemmen kreeg voorgeschoteld door Japanse atleten onder wie Rikako Ikee. Bij zwemster Ikee werd begin 2019 leukemie vastgesteld.

De opening had eigenlijk moeten plaatsvinden op 22 maart, maar de coronapandemie voorkwam dat. Twee dagen later werden om diezelfde reden de Spelen met een jaar uitgesteld. “Er zijn onverwachte dingen gebeurd, maar we moeten blijven streven naar succesvolle Olympische Spelen”, zei Koike, die zich ook richtte op Ikee. “Door haar te zien in een goede conditie, geeft me vertrouwen dat ook de Spelen zullen overwinnen.”

De organisatoren hopen komende zomer ’s werelds beste zwemmers te ontvangen in het zwemstadion waar plaats is voor 15.000 toeschouwers. Of dat die daadwerkelijk welkom zijn blijft de vraag zolang het coronavirus nog rondwaart.

De openingsceremonie, bijgewoond door honderden officials, had een hoopvolle uitstraling. Koike wilde ook benadrukken dat het Aquatics Centre, dat zo’ n 500 miljoen euro heeft gekost, niet alleen voor de olympische sporters maar ook voor de lokale bevolking van waarde wordt.