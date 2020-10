Formule 1-kampioen Hamilton: volgend jaar ben ik erbij

Lewis Hamilton heeft kort voor aanvang van de Grote Prijs van Portugal gezegd dat hij normaal gesproken volgend jaar erbij is in de Formule 1, maar over de jaren daarna is hij minder zeker. “Ik kan alleen zeggen dat ik van plan ben in 2021 door te gaan, want ik denk dat ik nog steeds niet op mijn piek zit”, zei de 35-jarige zesvoudig wereldkampioen tegen Sky Sports. “Maar ik weet niet hoe lang ik doorga. Het zal in ieder geval niet heel lang meer duren eer ik stop.”

Hamilton liet vrijdag al doorschemeren dat hij nog geen contractonderhandelingen heeft gevoerd met Mercedes. Zijn verbintenis met de Duitse renstal loopt aan het einde van dit jaar af. “We leven in een onzekere tijd, er spelen veel factoren een rol”, zei Hamilton toen. Hij liet zich zondag in gelijke bewoordingen uit. “Dit is een periode waarin ik geleidelijk aan moet uitzoeken wat de toekomst brengt. Mijn beslissing moet passen bij de tijdgeest, mijn waarden en wat de plannen van het team zijn.”

Hamilton vertrekt zondag van poleposition in de race op het circuit van Portimão. Bij winst pakt hij zijn 92e grandprixzege en passeert hij de Duitse autosportlegende Michael Schumacher als recordhouder. De Engelsman stevent dit seizoen af op zijn zevende wereldtitel en dan evenaart hij het record van Schumacher.