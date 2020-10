Giro-ontknoping tweestrijd tussen Hindley en Geoghegan Hart

Met een individuele tijdrit over 15,7 kilometer van Cernusco sul Naviglio naar Milaan eindigt zondag de Ronde van Italië, die vanwege de coronapandemie met zo’n vijf maanden moest worden uitgesteld. Na de schermutselingen in drie loodzware bergetappes blijven de Australiër Jai Hindley en de Brit Tao Geoghegan Hart over als kanshebbers voor de eindzege. Wilco Kelderman heeft een achterstand van ruim anderhalve minuut op het tweetal dat in tijd gelijk staat. Hindley, ploeggenoot van Kelderman bij Sunweb, start in de roze leiderstrui.

Normaal gesproken is het voor Kelderman onmogelijk dat verschil nog goed te maken. Op basis van de eerdere resultaten is Geoghegan Hart, de jonge kopman van Ineos-Grenadiers, veruit favoriet. De toppers in het klassement zullen rond 16.00 van start gaan. Kelderman heeft in ieder geval een ruime marge op de Spanjaard Pello Bilbao om een podiumplaats te verdedigen.