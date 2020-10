Girozege voor Gheogegan Hart, Kelderman derde

De Britse wielrenner Tao Gheoghegan Hart van de ploeg Ineos-Grenadiers heeft de Ronde van Italië gewonnen. In de afsluitende tijdrit over ruim 15 kilometer bleef hij zijn enige overgebleven concurrent, de Australiër Jai Hindley, 39 seconden voor. De Nederlander Wilco Kelderman sloot de Giro af als nummer 3 in het algemeen klassement. De kopman van Sunweb raakte zaterdag de roze leiderstrui kwijt aan zijn ploeggenoot Hindley. Maar de Australiër stond in tijd gelijk met Geoghegan Hart, die algemeen werd beschouwd als de betere tijdrijder. Dat bleek zondag.

De dagzege was opnieuw voor de Italiaan Filippo Ganna, die bewees de beste tijdrijder van dit moment te zijn. De renner van Ineos won eerder al twee individuele tijdritten in deze Giro en was ook de beste in een bergrit naar Camigliatello Silano. Ganna, ook de wereldkampioen tijdrijden, had voor de 15,7 kilometer 17 minuten en 16 seconden nodig, een gemiddelde van 54,5 kilometer per uur. Hij hield de Belg Victor Campenaerts en de Australiër Rohan Dennis ruim een halve minuut achter zich. Kelderman werd elfde in de tijdrit, net voor zijn ploeggenoot Martijn Tusveld en Geoghegan Hart. Hindley kon als tijdrijder niet boven zichzelf uitstijgen en werd slechts 38e.

Gheoghegan Hart (25) werd de tweede Brit na Chris Froome (2018) die de Giro heeft gewonnen. De in Londen opgegroeide renner had een van de helpers moeten zijn van Geraint Thomas, maar die viel al na drie ritten uit vanwege een val. Geoghegan Hart kwam pas bovendrijven met zijn winst in de vijftiende etappe, vorige week zondag. Hij denderde de top 10 binnen en werd opeens een kandidaat winnaar op een moment dat nog sprake van een tweestrijd tussen de Portugees João Almeida en Kelderman.

De Giro had te maken met coronagevallen waardoor onder anderen Steven Kruijswijk en Simon Yates voortijdig uit koers verdwenen. De pas 22-jarige Almeida had ruim twee weken de leiding, tot Kelderman na de rit over de Stelvio van donderdag de roze trui overnam. De Nederlander begon zaterdag als leider aan de laatste bergrit en moest zijn concurrenten al vroeg laten gaan. Hindley pakte de roze trui maar wist dat Geoghegan Hart de betere tijdrijder is.

Daarmee werd Ineos de grote winnaar met eindwinnaar Gheoghegan Hart, ook goed voor twee ritzeges, met Ganna en met de Colombiaan Jhonatan Narváez die tussendoor ook nog een etappe won.