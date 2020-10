Hamilton met kramp in de kuit naar historische zege

Lewis Hamilton noemde de dag waarop hij de GP van Portugal op zijn naam schreef een gezegende dag. “Dit moet nog even bezinken. Ik heb er nog geen woorden voor”, zei de Brit na het behalen van zijn recordzege in de Formule 1. Hij won in Portugal zijn 92e grand prix en heeft nu de Duitse autosportlegende Michael Schumacher afgelost als coureur met de meeste zeges in de koningsklasse.

“Ik heb hier nooit van kunnen dromen. Ik had ook geen glazen bol toen ik er in 2013 voor koos McLaren te verlaten en naar Mercedes te gaan, waar zulke geweldige mensen werken. Ik dank alles aan de medewerkers in de fabriek die telkens de lat hoger leggen en altijd keihard werken om de auto beter te maken. Het is een voorrecht om deel uit te maken van dit team. Het inspireert me enorm”, aldus de zesvoudig wereldkampioen.

Hamilton had een aarzelende start in de Grote Prijs van Portugal en gaf in de beginfase de eerste plek uit handen, maar Hamilton bleek veel beter dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas met de lastige omstandigheden op het circuit van Portimão om te kunnen gaan. “Het ging deze race vooral over bandentemperatuur. Ik kon gelukkig goed terugkomen en Valtteri alsnog inhalen”, zei Hamilton, die wel kramp in zijn rechterkuit kreeg in de slotfase. “Formule 1 is ook fysiek zwaar en dit was vrij pijnlijk, maar ik moest erdoorheen.”