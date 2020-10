Historische 92e zege Hamilton, Verstappen derde in GP Portugal

Lewis Hamilton heeft weer een stukje historie toegevoegd aan de Formule 1. De coureur van Mercedes boekte in de Grote Prijs van Portugal zijn achtste zege van het seizoen en kwam daarmee op een ongekend totaal van 92 grandprixzeges. De Brit is nu de Duitse autosportlegende Michael Schumacher gepasseerd als coureur met meeste overwinningen in de koningsklasse van de autosport.

Max Verstappen overleefde een chaotische eerste ronde op het Autodromo do Algarve, het circuit van Portimão waar de Formule 1 voor het eerst te gast was. Hij zakte na onder meer een touché met de Mexicaan Sergio Pérez weg naar de vijfde plaats, maar de coureur van Red Bull wist zich te herstellen en reed alsnog naar de derde plaats. Hij kon de Mercedessen in het geheel niet bijhouden. Niet alleen Hamilton finishte ver voor hem, ook de Fin Valtteri Bottas bleef hem ruim voor.

Hamilton liep nog verder uit in het kampioenschap. Met nog vijf races te gaan kan hem zijn zevende wereldtitel nauwelijks nog ontgaan.

De openingsronde op het glooiende circuit van Portimão verliep nogal hectisch. Het regende licht en alle coureurs hadden problemen om grip te houden op het gladde asfalt. Het leidde tot diverse positiewisselingen. Een glibberende Hamilton raakte zijn eerste positie kwijt aan teamgenoot Bottas. De Fin zag vervolgens de Spanjaard Carlos Sainz voorbijrazen. De Spanjaard kende een superstart in zijn McLaren.

Verstappen schoof voor de eerste bocht op naar plek twee, maar viel daarna in het gedrang terug naar de vijfde plaats. Niet alleen Sainz ging hem voorbij, ook Lando Norris in zijn McLaren. Hij toucheerde bovendien de Racing Point van Pérez, die een inhaalpoging waagde. De Limburger hield zijn Red Bull op de baan, maar de Mexicaan vloog eraf en moest achteraan aansluiten.

Omdat de regen niet doorzette waren na acht rondjes de verhoudingen weer zoals de Formule 1 dit seizoen gewend is. Bottas leidde in zijn Mercedes, met Hamilton kort achter hem. Verstappen haalde zonder problemen Norris en Sainz weer in en nestelde zich op de derde plek, dezelfde positie waarin hij de race ook was gestart. Hamilton zette na twintig ronden een succesvolle aanval in op de koppositie. Hij passeerde Bottas, nam de leiding en reed weg van zijn teamgenoot. Hij ‘cruiste’ vervolgens naar zijn historische zege, gadegeslagen door ongeveer 30.000 toeschouwers.