Ion Izagirre wint zesde etappe, Roglic verliest leiderstrui

Wielrenner Ion Izagirre heeft de zesde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen, die eindigde met de lastige beklimming naar Aramón-Formigal. De Canadees Michael Woods kwam enkele tellen later als tweede over de streep en de Portugees Rui Costa werd derde. Klassementsleider Primoz Roglic van Jumbo-Visma raakte de rode leiderstrui kwijt aan de Ecuadoraan Richard Carapaz van Ineos-Grenadiers.

Roglic verloor op de slotbeklimming 43 seconden op Carapaz en zakte naar de vierde plaats in het klassement op een halve minuut. De Brit Hugh Carthy is de nieuwe nummer twee op 18 seconden, de Ier Dan Martin staat derde op 20 seconden. De Sloveen werd richting het skioord Aramón-Formigal op achterstand gezet door de kopman van Ineos, die samen met Carthy en Marc Soler kans zag de nummer een van de Vuelta pijn te doen.

Een groep van 23 renners vormde de kopgroep, waarvan een gedeelte uit handen wist te blijven van de klassementsrenners. Dylan van Baarle zat voorin, samen met Spaanse ritwinnaar Izagirre van Astana. De finale in de zesde rit werd een onderonsje van de broers Izagirre, want ook de oudere broer van de ritwinnaar, Gorka Izagirre, speelde een belangrijke rol voorin. Hij reed lange tijd virtueel in de rode trui, maar werd op de slotbeklimming achterhaald. Zijn broer Ion maakte het karwei daarna af.

Oorspronkelijk zou de zesde rit eindigen op de Col du Tourmalet, maar vanwege aangescherpte coronamaatregelen in Frankrijk werd de finale verplaatst naar Aramón-Formigal in het Spaanse gedeelte van de Pyreneeën. “Wat er ook gebeurt, we proberen er een mooie etappe van te maken op zondag”, sprak Vuelta-directeur Javier Guillén in aanloop naar de rit.

De renners hebben maandag hun eerste rustdag in Spanje.