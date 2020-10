Roglic verliest koppositie door gestuntel met zijn regenjack

Wielrenner Primoz Roglic kwam tijdens de zesde etappe in de Ronde van Spanje in de problemen door zijn regenjack. De kopman van Jumbo-Visma kreeg zijn kleding niet snel genoeg aan en moest mede daardoor de rode leiderstrui afstaan aan de Ecuadoraan Richard Carapaz.

“Ik had op de voorlaatste beklimming moeite om mijn regenjas aan te trekken en dicht te krijgen”, vertelde Roglic, die daardoor een gaatje moest laten op het peloton. “In de afdaling brak het peloton in tweeën en raakte ik op achterstand. Ik moest vol gas geven om terug te komen. Dat was zo’n grote inspanning die ik moest bekopen met tijdverlies in de finale.” De Sloveen verloor 43 seconden op Carapaz en zakte af naar de vierde plaats in het algemeen klassement op een halve minuut van de kopman van Ineos-Grenadiers.

“Het is wat het is”, vervolgde Roglic. “Soms win je en soms verlies je. Na de rustdag morgen gaan we weer alles geven. We komen terug.”