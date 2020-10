Russische kooivechter Chabib Noermagomedov stopt

De Russische kooivechter Chabib Noermagomedov heeft zijn afscheid aangekondigd. Zaterdag versloeg hij in de octagon de Amerikaan Justin Gaethje, waarna de wereldkampioen lichtgewicht aangaf dat het zijn laatste gevecht was.

Noermagomedov werd in 2018 wereldkampioen lichtgewicht (tot 70 kilo) bij de vechtbond UFC. Hij is vooral bekend vanwege zijn veelbesproken gevecht in datzelfde jaar met de Ier Conor McGregor, waarin hij met succes zijn titel verdedigde. Toen McGregor in de vierde ronde gevangen zat in een nekklem van de Rus en opgaf, sloeg de vlam in de pan. Noermagomedov klom uit de kooi en meerdere mensen gingen met elkaar op de vuist.

“Vandaag, wil ik aankondigen dat dit mijn laatste gevecht was”, zei Noermagomedov nadat hij ook Gaethje met een klem versloeg. De 32-jarige kooivechter uit Dagestan gaf aan te stoppen, omdat zijn vader dit jaar is overleden aan de gevolgen van het coronavirus en hij niet zonder hem als coach verder wil.

Chabib heeft inmiddels een indrukwekkende staat van dienst. Het gevecht met Gaethje was zijn 29e zege op rij in de mixed martial arts (MMA).

Op Twitter uitte McGregor zijn respect voor Noermagomedov. “Een geweldig optreden”, schreef de Ier die zelf al meermaals heeft aangekondigd te stoppen, maar daar telkens op terug kwam.