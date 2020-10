Stand gelijk in World Series na spectaculaire zege Tampa Bay

De honkballers van Tampa Bay Rays zijn in de World Series op gelijke hoogte gekomen met Los Angeles Dodgers. De club uit Florida won in Arlington op spectaculaire wijze het vierde duel in de finale (best-of-seven) van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De Rays werkten in de negende en laatste inning, met pitcher Kenley Jansen uit Curaçao op de heuvel, met twee punten een achterstand weg: 8-7. Daarmee kwam de stand in de eindstrijd op 2-2. Zondag is in Texas de vijfde wedstrijd.

De Dodgers hadden de nederlaag in de negende inning aan zichzelf te wijten. Met twee man uit en twee honken bezet sloeg Brett Phillips de bal het veld in. Dankzij een misser bij fielder Chris Taylor kon Kevin Kiermaier vanaf het tweede honk simpel de gelijkmaker binnen lopen: 7-7.

Daarna trachtte Randy Arozarena, komend vanaf het eerste honk, het winnende punt te forceren. Tussen het derde honk en de thuisplaat ging hij echter onderuit waarna een zege op dat moment niet meer mogelijk leek. Catcher Will Smith tastte echter mis op de aangooi van Max Muncy waarna Arozarena tot zijn grote verbazing en vreugde alsnog het winnende punt kon scoren: 8-7.