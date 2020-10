Sunweb-renners gaan toch maar vieren

Hoe de avond eruit zou gaan zien, Wilco Kelderman had wel een idee. “Ik denk dat we bier gaan drinken met de groep”, zei de renner van Sunweb die de Ronde van Italië als derde afsloot. Daar leek hij zondag niet ontgoocheld over, hoewel Kelderman zaterdag de leiding in het klassement verspeeld had aan zijn ploeggenoot Jai Hindley. De Australiër op zijn beurt verloor de roze leiderstrui op de slotdag aan de Brit Tao Geoghegan Hart.

“Jai kan supertrots zijn”, zei Kelderman. “En ik ben echt gelukkig met deze derde plek. Maar aan de andere kant verspelen we in het laatste weekeinde wel de eindzege. Het voelt een beetje vreemd. Maar vooraf zou ik dolblij zijn geweest met een podiumplaats.”

Bij Hindley waren de gevoelens dubbel. “Het is heel teleurstellend om op de slotdag de roze trui nog te verliezen. Maar als ik terugdenk aan deze drie weken zal ik supertrots zijn over hoe ik reed en over hoe we als team hier hebben gereden. Ik heb hier een enorme stap gezet in mijn loopbaan. Dat zal ik nooit vergeten. Ik denk dat we als team niets verkeerd hebben gedaan.”