Tennisser Middelkoop verliest dubbelfinale Antwerpen

Tennisser Matwé Middelkoop is er niet in geslaagd de titel in het dubbelspel te pakken op het European Open in Antwerpen. De 37-jarige dubbelspecialist verloor met zijn partner Rohan Bopanna uit India in de finale in twee sets van de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus: 6-3 6-4.

Peers en Venus hadden in de halve finale Sander Arends en zijn Spaanse dubbelpartner Pablo Andujar uitgeschakeld.

Het is voor Middelkoop de tweede finale van een ATP-toernooi die hij dit jaar verliest. Deze maand verloor hij met zijn Braziliaanse dubbelpartner Marcelo Demoliner de finale in St. Petersburg. In februari pakte hij met Demoliner wel de dubbeltitel van het toernooi in Corodoba in Argentinië.