Tennisser Van de Zandschulp verliest finale challenger

Het is tennisser Botic van de Zandschulp niet gelukt het challengertoernooi van Ismaning te winnen. Op het indoortoernooi in Duitsland moest hij met 6-7 (3) 7-6 (2) 7-5 zijn meerdere erkennen in de Zwitser Marc-Andrea Hüsler.

De 25-jarige Van de Zandschulp, de nummer 174 van de wereld, zou bij winst vanaf maandag de beste Nederlander zijn op de wereldranglijst. Tallon Griekspoor blijft nu de nummer 1 van Nederland.

Van de Zandschulp was één keer de beste op een challenger, vorig jaar in Hamburg. Dit jaar verloor hij ook al een finale in Koblenz.