Tennisster Sabalenka wint toernooi van Ostrava

Tennisster Aryna Sabalenka heeft het WTA-toernooi van het Tsjechische Ostrava op haar naam geschreven. De Wit-Russin versloeg in de finale haar landgenote Viktoria Azarenka, die duidelijk niet helemaal fit was: 6-2 6-2.

Het was voor het eerst dat twee speelsters uit Wit-Rusland tegenover elkaar stonden tijdens een finale van een WTA-toernooi. Sabalenka was zaterdag met haar Belgische partner Elise Mertens in de finale van het dubbelspel al te sterk voor de Nederlandse Demi Schuurs en Kirsten Flipkens uit Belgiƫ : 6-3 7-5.