Verstappen kijkt uit naar race in Portugal in Formule 1

Max Verstappen kijkt uit naar de Grote Prijs van Portugal in de Formule 1. De kopman van Red Bull start vanaf de derde positie, achter zijn concurrenten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes.

Verstappen hoefde in de kwalificatie slecht 0,252 toe te geven op Hamilton. “Dus dan is er tijdens de race ook wel wat mogelijk”, denkt de Limburger die kansen ziet op het circuit van Portimão. “Het is echt een topcircuit, een van mijn favorieten. Maar de grip van mijn banden kan beter.”

Verstappen zoekt op het nieuwe asfalt nog naar de beste balans. “Het is gewoon erg lastig om de voor- en achterbanden te laten samenwerken. Dat komt omdat deze iets te hard zijn, maar dat is natuurlijk voor de veiligheid gedaan. Het nieuwe asfalt is ook glad.”

Hamilton start voor de 97e keer vanaf pole om 14.10 uur. De wereldkampioen heeft met 229 punten ook de leiding in de tussenstand van het klassement van het WK, gevolgd door Bottas (161 punten) en Verstappen (147 punten).