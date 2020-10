Vuelta-leider Roglic: belangrijke dag

Primoz Roglic verwacht zondag dat zijn leidende positie in de Ronde van Spanje zal worden aangevallen. “De dag voor de rustdag zullen de meesten er ‘volgas’ invliegen. Zeker met een aankomst bergop. Het wordt ook slecht weer, dus ik denk dat iedereen zo snel mogelijk bij de finish wil zijn”, zei de Sloveen van Jumbo-Visma voor de start van de zesde etappe, die eindigt met de beklimming naar Aramón-Formigal.

De klim naar het skioord in de Pyreneeën vervangt de geplande slotklim op de Col du Tourmalet. Het uitstapje naar Frankrijk kon niet doorgaan vanwege de verscherpte coronamaatregelen daar. Zo blijft het virus de koers beïnvloeden. “Het is jammer, we missen ook de fans op de bergtoppen. Aan de andere kant: we moeten ook blij zijn dat we nog kunnen fietsen en de mensen misschien wat hoop kunnen bieden”, vertelde Roglic, die op de openingsdag de rode leiderstrui veroverde. “Er zullen verschillen komen vandaag, ook op deze klim. Het is een belangrijke dag voor ons. We gaan alles geven.”