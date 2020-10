Gehavende veldrijdster Kaptheijns hoopt op operatie

Veldrijdster Maud Kaptheijns hoopt dat ze op korte termijn een operatie kan ondergaan. Door problemen in haar rechterlies kan de 26-jarige Brabantse al geruime tijd niet voluit rijden. Op 11 november heeft ze in Veldhoven opnieuw een afspraak met een medisch specialist. Daarna wil Kaptheijns zo snel mogelijk onder het mes gaan. “Al hangt dat uiteraard ook af van de situatie rond het coronavirus”, laat ze weten.

Kaptheijns weet in elk geval nu wel waarom haar prestaties vooralsnog tegenvallen. “Er zitten drie knikjes in mijn rechterliesslagader en dat euvel zorgt al bij de start voor problemen. Ik verlies er tot veertig procent van mijn krachten door. Vooral op zware omlopen heb ik er ontzettend veel last van. Dan rijd ik ook echt met extreme pijn rond. Alsof ik met een slapend been fiets.”

Tot aan de operatie mag Kaptheijns nog wel in actie komen. “Maar moet ik mezelf dat wel aandoen? Ik twijfel momenteel of ik zaterdag ga starten in de Koppenbergcross.”