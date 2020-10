Open NK zwemmen in december in Rotterdam afgelast

De Nederlandse zwembond (KNZB) heeft de Open Nederlandse kampioenschappen op de langebaan moeten schrappen vanwege de coronacrisis. Het toernooi stond van 3 tot en met 6 december in Rotterdam op de agenda.

Volgens de KNZB is het gezien de omstandigheden vooralsnog niet mogelijk het evenement op korte termijn opnieuw in te plannen. De Open NK 2021 staan in elk geval op het programma van 24 tot en met 27 juni in Rotterdam.

In december van dit jaar organiseert de KNZB nog wel wedstrijden voor de topsportsectie. Daarmee kan de kwalificatie voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen komend jaar in Tokio en voor de EK wel doorgaan.