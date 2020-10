Zevende wereldtitel Formule 1 bijna formaliteit voor Hamilton

Lewis Hamilton kan zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 nauwelijks meer ontgaan. Met nog vijf races voor de boeg en een voorsprong van 77 punten op zijn eerste belager Valtteri Bottas kan de Brit van Mercedes al in de op drie na laatste race van dit jaar het kampioenschap binnenhalen. Dat is dan op 15 november in de Grote Prijs van Turkije op Istanbul Park.

Hamilton won zondag na een machtig optreden op het circuit van Portimão de Grote Prijs van Portugal. Het was zijn 92e zege in de Formule 1 en hij passeerde Michael Schumacher als coureur met de meeste grandprix-overwinningen. Hamilton is ook al recordhouder met 97 polepositions en zal met zijn zevende titel Schumacher evenaren.

De 35-jarige coureur heerst in de Formule 1 sinds hij in 2013 de overstap maakte van McLaren naar Mercedes. In zijn jaren bij de Duitse renstal heeft Hamilton 71 races gewonnen en veroverde hij vijf van zijn zes wereldtitels. “Dit hadden we nooit kunnen bevroeden toen we in 2013 de samenwerking begonnen. Het zijn onwerkelijke aantallen”, zei teambaas Toto Wolff. “Het is passie, energie. Lewis geeft alles voor deze sport met een ongekend talent en vaardigheid.”

Hamiltons contract loopt aan het einde van dit jaar af en hij heeft nog altijd niet onderhandeld over een nieuwe verbintenis bij Mercedes, maar die komt er ongetwijfeld. “Al moeten we een deel van onze inventaris verkopen om aan het geld te komen”, zei Wolff. De vraag is alleen of Hamilton een meerjarig contract zal tekenen. Hij liet de afgelopen dagen doorschemeren dat hij zijn twijfels heeft. “We leven in een onzekere tijd, er spelen veel factoren een rol.”

Hij zinspeelde ook op het jaar 2022, waarin de Formule 1-wagens een grondige verandering ondergaan. Het is afwachten of Mercedes dan nog steeds die suprematie kan behouden. “We gaan dan een nieuw tijdperk in, dus hoe de auto’s er dan uit komen te zien, speelt ook mee”, zei Hamilton. Maar hij zal zich zeker de kans niet laten ontnemen om volgend jaar, als de bolides praktisch hetzelfde blijven als dit jaar, voor zijn achtste wereldtitel te gaan.

De sleet zit er in zijn veertiende seizoen in ieder geval nog niet op, getuige zijn indrukwekkende zegereeks van dit jaar. Hij won acht van de twaalf races, inclusief de drie op de ‘onbekende’ circuits die niet op de oorspronkelijke kalender stonden, maar waar de Formule 1 vanwege de coronapandemie naar uitweek (Mugello, Nürburgring en Autodromo Do Algarve). Ook de spirit is er nog. “Elke race voelt als de eerste. Ik weet niet hoe dat mogelijk is na al deze races, maar het voelt gewoon zo. Ik heb mijn grens nog niet bereikt.”