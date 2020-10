Ajax laat Atalanta ontsnappen in Bergamo

Ajax heeft nagelaten Atalanta te verslaan in de tweede groepswedstrijd van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag leidde bij rust met 0-2 in Bergamo, maar moest toestaan dat de thuisploeg met twee treffers van de Colombiaanse spits Duvan Zapata langszij kwam.

Zo houdt Liverpool de leiding in de poule met 6 punten, gevolgd door Atalanta (4 punten) , Ajax (1 punt) en FC Midtjylland. Ajax vervolgt de groepsfase met twee ontmoetingen tegen de nog puntloze Denen.

Ajax bleef in een leeg stadion wel voor de tiende keer ongeslagen in een uitwedstrijd op het hoogste Europese niveau. De laatste nederlaag op vreemde bodem in de groepsfase van de Champions League dateert van 25 november 2014 toen Paris Saint-Germain met 3-1 te sterk bleek.

De voorsprong van twee doelpunten van Ajax bij rust op de revelatie van de vorige editie van de CL liet zich in de openingsfase van het duel niet voorspellen. Trainer Erik ten Hag durfde het om met Lassina Traoré, David Neres, Antony en Dusan Tadic te beginnen. Maar de aanvallende bedoelingen van Ajax bleven in het eerste half uur onzichtbaar.

Ajax opende slordig en leed veel balverlies. Traoré mocht beginnen, na zijn vijf doelpunten en drie assists van zaterdag tegen VVV-Venlo (0-13). Maar de spits uit Burkina Faso kreeg nu met andere verdedigers te maken. Toch groeide hij langzaam in de wedstrijd , net zoals heel Ajax dat beter ging spelen toen Antony op rechts en Neres op links ging spelen.

Traoré verdiende na een half uur een strafschop na een wilde actie van Robin Gosens, oud-speler van FC Dordrecht en Heracles Almelo. Dusan Tadic benutte de strafschop koelbloedig en vierde zijn zevende treffer voor Ajax in de Champions League. Alleen Jari Litmanen (20) en Patrick Kluivert (9) scoorden vaker voor de club uit Amsterdam in de koningsklasse. Traoré tekende zelf vlak voor rust voor de 0-2, op aangeven van Neres.

Perr Schuurs miste eerst nog een grote kans op de 0-3 voordat Zapata namens de thuisploeg met een kopbal voor de eerste keer toesloeg (1-2). De Colombiaan scoorde acht minuten later opnieuw, nadat Daley Blind hem vergeefs buitenspel had proberen te zetten.

Ajax moest in de slotfase nog een teleurstelling incasseren. Antony, opnieuw een van de smaakmakers bij zijn ploeg, kreeg een enorme schop van Ruslan Malinovski en moest per brancard van het veld. Hopelijk voor Ajax is zijn blessure minder ernstig dan die van die andere aanwinst Mohammed Kudus die vorige week tegen Liverpool uitviel.