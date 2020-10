‘Algerijnse olympisch kampioen verdacht van dopingpraktijken’

De Algerijnse atleet Taoufik Makhloufi wordt verdacht van dopingpraktijken. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar de olympisch kampioen op de 1500 meter van Londen 2012, meldde het Franse tv-programma Stade 2.

Het programma bracht naar buiten dat bij een huiszoeking in september in het nationale sportinstituut INSEP een tas is gevonden met daarin injectiespuiten en producten om in te spuiten. De tas zou ook documenten hebben bevat met daarop de naam van Makhloufi, die regelmatig traint in het centrum.

Volgens Stade 2 is het Franse Openbaar Ministerie een onderzoek gestart om na te gaan of de producten toebehoren aan de 32-jarige atleet en of hij de dopingregels heeft overtreden. Makhloufi is een drievoudig olympisch medaillewinnaar. Naast zijn gouden plak op de Olympische Spelen van 2012 in Londen won hij zilver op de 800 en 1500 meter op de Olympische Spelen van Rio in 2016.