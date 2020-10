Félix leidt Atlético Madrid met 2 treffers naar eerste zege

Atlético Madrid heeft in groep A van de Champions League de eerste zege geboekt. Het thuisduel met RB Salzburg eindigde in 3-2. Bij de thuisclub was João Félix de gevierde man. De Portugese aanvaller bracht twee treffers op zijn naam (2-2 en 3-2). Het eerste doelpunt van Atlético kwam op naam van Marcos Llorente (1-0). Namens de bezoekers troffen Dominik Szoboszlai en Mërgim Berisha doel.

Atlético verloor vorige week in Duitsland met 4-0 van Bayern München.

Eerder op de avond behaalde Bayern München in Rusland de tweede groepszege. De titelhouder versloeg Lokomotiv Moskou met 2-1. Leon Goretzka en Joshua Kimmich kwamen namens de bezoekers tot scoren. Tussendoor zorgde Anton Mirantsjoek voor de gelijkmaker.

Bayern leidt met zes punten, gevolgd door Atlético (drie), Lokomotiv en Salzburg (beide een punt).