‘Formule 1 telt 23 races in 2021 met Zandvoort na zomerbreak’

De Formule 1 telt mogelijk in 2021 een recordaantal van 23 races. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Duitse magazine Auto, Motor und Sport, die een voorlopige kalender heeft ingezien. De Dutch Grand Prix in Zandvoort heeft nog geen precieze datum, maar zou pas na de zomerbreak worden gehouden.

Volgens het magazine heeft het management van de Formule 1 tijdens de Grote Prijs van Portugal afgelopen weekeinde in Portimão gesproken met alle teambazen en voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA over een voorlopige kalender.

Eerder lekte via een Spaanse website een voorlopige kalender uit waarop de race in Zandvoort op 2 mei was geplaatst. Die datum lijkt nu van de baan. Een woordvoerder van de Dutch Grand Prix wil niet ingaan op het bericht. “Het management van de Formule 1 stelt de kalender vast. Wij kunnen in dit stadium alleen maar zeggen dat Zandvoort wil racen met publiek. De kans daarop is wel groter als de grand prix later in het jaar is.”

De Formule 1 heeft volgens Auto, Motor und Sport geen plan B voor 2021 en een kalender voor ogen die lijkt op de jaren van voor de coronapandemie. Alle continenten doen in principe weer mee. De Grote Prijs van Australië is de traditionele opener, met daarna races in Bahrein, China en Vietnam. In mei is Spanje aan de beurt en komen ook Monaco en Azerbeidzjan langs. Voor de zomerpauze staan Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Hongarije op het programma. Na de break, doorgaans in september, hervat de Formule 1 het seizoen met drie races op rij: Italië, Nederland en België. Data zijn nog niet vermeld.

Dit ‘coronajaar’ heeft de koningsklasse een ingekort programma kunnen samenstellen met races voornamelijk in Europa. Veel van de circuits die zijn toegevoegd aan het kampioenschap van dit jaar, zoals Portimão (Portugal), Mugello en Imola (Italië), Istanbul Park (Turkije) en de Nürburgring (Duitsland), ontbreken op de voorlopige kalender van volgend jaar.