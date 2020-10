Hockeyers winnen eerste duel van Groot-Brittannië

De Nederlandse hockeyers hebben Groot-Brittannië verslagen in de Pro League. Het eerste van twee duels tegen de Britten werd in de stromende regen in Amsterdam met 1-0 gewonnen.

Voor Oranje scoorde Floris Wortelboer met een hard schot vlak voor de rust. Voor de hockeyer van Bloemendaal was het de eerste interlandgoal. Oranje had daarvoor uit drie strafcorners niet weten te scoren. In het laatste kwart gaf Oranje de zege niet meer uit handen.

De spelers van bondscoach Max Caldas boekten de derde zege in Pro League. Oranje speelde ook drie keer gelijk, waarbij er twee keer werd gewonnen in de shoot-outs. India was in januari van dit jaar een keer sterker en won ook een keer de shoot-outs na een gelijkspel.