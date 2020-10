Manchester City soeverein aan kop na 3-0 zege in Marseille

Op bezoek bij Marseille heeft Manchester City ruim gewonnen. In de Franse kuststad werd het 3-0 voor de Engelsen. Door de overwinning gaat de ploeg van trainer Pep Guardiola soeverein aan de leiding in poule C met zes punten uit twee duels.

Na iets meer dan een kwartier maakte Ferran Torres de 1-0 namens Manchester City. De thuisploeg verspeelde de bal hopeloos rond het eigen doelpunt waardoor middenvelder Kevin de Bruyne zijn Spaanse ploeggenoot in staat stelde simpel te scoren.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd kreeg İlkay Gündoğan de bal wat gelukkig voor de voeten, en verdubbelde de voorsprong. Tot dan toe was de beste kans van de tweede helft voor de Fransen. Florian Thauvin kreeg de vrijheid om het doel van Manchester City onder vuur te nemen, en zijn poging werd door doelman Ederson met hulp van de paal verijdeld. Niet veel later gooiden de bezoekers de wedstrijd in het slot. Raheem Sterling was het eindstation van een vloeiende aanval en kon vrij voor het doel binnentikken.

Het andere duel in groep C tussen FC Porto en Olympiacos Piraeus eindigde in 2-0. Bij de Portugezen scoorde Fabio Vieira na iets meer dan tien minuten, en volgde de tweede goal pas vlak voor tijd. Dat doelpunt kwam op naam van Sergio Oliveira.

Door de zege bezet FC Porto de tweede plaats in de poule. In punten staan ze gelijk met hun Griekse tegenstander, maar Porto heeft een beter onderling resultaat.