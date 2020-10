‘Maradona vlak voor 60e verjaardag opnieuw in quarantaine’

Voormalig topvoetballer Diego Maradona is drie dagen voor zijn 60e verjaardag opnieuw in quarantaine gegaan. Dat meldden diverse Argentijnse media. Een van zijn lijfwachten is mogelijk besmet geraakt met het coronavirus. In afwachting van diens testresultaat verblijft Maradona nu ook weer in afzondering.

Begin deze maand ging Maradona ook al even in thuisisolatie. Hij moest toen een test ondergaan nadat hij in nauw contact was geweest met een voetballer, die kort daarna positief testte. Maradona moest daardoor ook een test doen. Met een negatief resultaat, aldus zijn advocaat. Mogelijk ondergaat het vroegere idool donderdag opnieuw een coronatest.

Maradona, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, wordt vrijdag 60 jaar. Hij is momenteel in La Plata trainer van Gimnasia y Esgrima, dat uitgerekend op zijn verjaardag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen speelt tegen Patronato. Het is onzeker of Maradona bij dat duel aanwezig zal zijn.

De Argentijnse voetbalheld kampt de laatste jaren met nogal wat gezondheidsklachten. Hij wordt gezien als risicopatiënt in de huidige coronapandemie. Maradona bleef mede daarom vorige week ook al weg bij de training. In Argentinië zijn al meer dan een miljoen coronabesmettingen geregistreerd.

Van een andere grote naam in de voetbalwereld, FIFA-voorzitter Gianni Infantino (50), werd dinsdag bekend dat hij positief heeft getest op het coronavirus.