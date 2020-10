Real Madrid ontsnapt aan tweede nederlaag in Champions League

Real Madrid is in Duitsland ontsnapt aan de tweede nederlaag op rij in groep B van de Champions League. In het duel met Borussia Mönchengladbach keek de Spaanse grootmacht vier minuten voor tijd nog tegen een achterstand van 2-0 aan. Karim Benzema en Casemiro voorkwamen een nieuwe afgang: 2-2. Real Madrid ging vorige week in eigen stadion onder uit tegen Sjachtar Donetsk (2-3).

Borussia kwam na ruim een half uur op voorsprong. Uit een splijtende pass van Alassane Pléa schoot Marcus Thuram raak, 1-0. De Franse spits verdubbelde van dichtbij de marge in de 58e minuut. Drie minuten voor tijd verkleinde Benzema de Spaanse achterstand, waarna Casemiro in de extra tijd alsnog de gelijkmaker verzorgde.

Real verloor anderhalve week geleden in La Liga ook al thuis van Cádiz (0-1). Dankzij de zege in de klassieker tegen Barcelona, afgelopen zaterdag in Camp Nou (1-3), kon coach Zinédine Zidane weer even vooruit in Madrid. Na de fortuinlijke ontsnapping in Duitsland zal de kritiek niettemin weer flink toenemen.

Eerder op de avond bleef Internazionale in Kiev tegen Sjachtar Donetsk steken op 0-0. Sjachtar leidt nu met vier punten, Borussia en Inter staan op twee punten en Real Madrid heeft nog maar één punt.