Verstappen zoekt op smal circuit van Imola vooral naar compromis

De Formule 1 keert komend weekeinde voor de eerste keer sinds 2006 terug op het circuit van Imola in Italië. Daar wordt zondag de Grote Prijs van Emilia-Romagna verreden. Op zaterdag is de eerste vrije training waarna meteen de kwalificatie volgt. De gebruikelijke twee oefensessies op vrijdag staan deze keer niet op het programma.

De kortere voorbereiding op de Grand Prix vormt zowel voor de rijders als voor de monteurs een flinke uitdaging. “Ik denk niet dat het eenvoudig zal zijn om de auto af te stellen, want we hebben maar één vrije training van anderhalf uur. Dat kan het interessant maken, vooral voor de ingenieurs”, blikte Max Verstappen vooruit.

“Ik verwacht niet dat het tegen de klok inrijden een probleem zal zijn, ook al staan er maar een paar van zulke circuits op de kalender”, vervolgde hij op Verstappen.com. “Maar deze baan is vrij smal en er zijn veel kerbstones die je moet nemen. Het wordt belangrijk om een ​​goed compromis te vinden tussen topsnelheid op het lange rechte stuk en ook goed bochtenwerk om de kerbstones goed te kunnen nemen.”

De kopman van Red Bull deed in 2014 op het circuit van Imola in de Formule 3 al wel nuttige ervaringen op. “Ik heb er toen echt van genoten, vooral toen ik me tijdens de race door het veld omhoog werkte. Je hebt een flinke topsnelheid nodig en een goede set-up, maar er zijn enkele inhaalmogelijkheden. Natuurlijk is het in Formule 1-auto’s moeilijker elkaar te volgen dan in Formule 3-auto’s, dus inhalen zal niet gemakkelijk zijn, maar we zullen zien. Als we een goede kwalificatie kunnen rijden, hoeven we hopelijk niet veel in te halen. Ik denk dat Imola een hele gave toevoeging aan de kalender gaat worden.”

Verstappen behaalde zondag in Portugal met zijn derde plaats voor de veertigste keer het podium in de Formule 1. Zelf zegt hem dat niet zoveel. “Ik besteed niet echt veel aandacht aan die statistieken en natuurlijk is het mooi podiumplaatsen toe te kunnen voegen. Maar we zijn allemaal hier om te winnen, dus we moeten blijven werken en proberen om ons als team te verbeteren. Ons doel als Red Bull moet altijd zijn om op de bovenste trede te komen.”