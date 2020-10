Voorzitter Gianni Infantino (50) van wereldvoetbalbond FIFA heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De Zwitser heeft volgens zijn eigen organisatie milde klachten en is in afzondering gegaan. Mensen die de afgelopen dagen in zijn buurt zijn geweest gaan ook in quarantaine.

“Wij wensen de voorzitter een voorspoedig herstel toe”, laat FIFA weten in een verklaring.