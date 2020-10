Wielrenner Woods wint zevende etappe Vuelta

Wielrenner Michael Woods heeft de zevende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Canadees was de sterkste in de finale van een rit die ging over 160 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Villanueva de Valdegovia in het Baskenland, waarbij twee keer de Alto de Orduña moest worden bedwongen, een berg van de eerste categorie.

De Spanjaard Omar Fraile werd tweede op vier tellen achterstand, en diens landgenoot Alejandro Valverde kwam als derde over de streep. De 40-jarige Valverde (Movistar) pakt een minuut op de klassementsrijders en schuift daarmee een plekje op in het algemeen klassement naar plaats negen. De 22-jarige Nederlander Ide Schelling (Bora-hansgrohe) werd achtste.

Het peloton kwam een kleine minuut later over de finish. Daardoor blijft de stand in de top tien van het klassement zo goed als gelijk. Ecuadoraan Richard Carapaz behoudt zijn rode leiderstrui, met een halve minuut voorsprong op rivaal Primoz Roglic van Jumbo-Visma. De Sloveen blijft vierde. Zijn ploeggenoot George Bennet uit Nieuw-Zeeland maakt de top tien compleet.

Ritwinnaar Woods bleef met vier andere renners, onder wie Valverde, uit handen van het peloton. De Canadese wielrenner van EF Pro Cycling zat al tijdens de tweede beklimming van de Alto de Orduña alleen op kop, maar moest toen noodgedwongen inhouden. “Ik kon toen niet te hard doorrijden vanwege onze kopman Hugh Carthy”, aldus Woods, die tijdens de zesde etappe van de Vuelta al tweede werd. De Brit Carthy zat in het peloton en zou met de aanwezigheid van Alejandro Valverde in de buurt van Woods misschien zijn plaats in het klassement zien verslechteren. “Ik voelde dat ik de benen had. Ik kon dus eventjes gas terugnemen en uiteindelijk in de finale winnen. Het is een speciale dag.”

Voorafgaand aan de etappe bleek dat geen van de 684 afgenomen coronatests positief waren. Het virus heeft nog geen vat op de wielrenners in Spanje, terwijl ze dinsdag door een gebied fietsten waarin de noodtoestand is uitgeroepen.

Woensdag volgt een etappe van 164 kilometer die bergop finisht. De route gaat van Logroño naar de berg Alto de Moncalvillo, eentje van de eerste categorie.