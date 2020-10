Gasly rijdt ook volgend jaar bij AlphaTauri

De Franse coureur Pierre Gasly rijdt ook volgend jaar voor AlphaTauri. Dat maakten de 24-jarige Gasly en de renstal woensdag bekend.

“Ik ben heel blij om nog een seizoen door te gaan met AlphaTauri. Dit seizoen verloopt erg goed en we liggen op schema om ons meest succesvolle seizoen in de geschiedenis van het team te beleven”, aldus Gasly.

“Het winnen van mijn eerste Formule 1-race in Monza was een heel speciaal moment voor mij. Ik zal mijn uiterste best blijven doen om het team te ‘pushen’ en kijk uit naar de uitdagingen van volgend jaar.”

Gasly kwam in 2017 bij Toro Rosso, waarna hij voor het seizoen 2019 promotie maakte naar Red Bull Racing. Bij de ploeg van Max Verstappen kende Gasly weinig succes, waardoor hij halverwege het seizoen werd vervangen door Alexander Albon.

In het algemeen klassement staat Gasly negende met 63 punten.