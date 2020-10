GP van Emilia-Romagna in Italië komend weekend zonder fans

De GP van Emilia-Romagna op het circuit van Imola in de Formule 1 vindt aankomend weekend zonder publiek plaats. Dat is het gevolg van het toenemende aantal coronabesmettingen in Italië. Het is de dertiende race van het seizoen en de derde in Italië.

De organisatie had toestemming gekregen om dagelijks ongeveer 13.000 toeschouwers toe te laten tot het circuit. Het raceweekend duurt maar twee dagen. De eerste vrije training wordt zaterdag gevolgd door de kwalificatie.

Imola verwelkomde in 2006 voor het laatste een grand prix.