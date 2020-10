Hockeyers Oranje zijn bevoorrecht dat ze interlands kunnen spelen

Na acht maanden geen interlands, speelden de Nederlandse hockeyers en hockeysters dinsdag in de Pro League tegen Groot-Brittannië. Terwijl de nationale competities stilliggen vanwege de coronamaatregelen, kan Oranje interlands blijven spelen. “We zijn bevoorrecht dat we deze wedstrijden mogen spelen, en dat voelen we ook”, zeiden beide bondscoaches Alyson Annan en Max Caldas.

Caldas hoopt dat er een zekere continuïteit komt en dat niet alles weer gaat sluiten. Na de wedstrijden in februari tegen Argentinië, volgde een lange pauze voor de Oranje-hockeyers. De wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland in maart werden afgelast en in april werden de nationale competities beëindigd. In een eerste reactie op de verlenging van de huidige maatregelen vond Caldas dat we elkaar in Nederland maatschappelijk best wat steviger mogen aanspreken.

Daarnaast zei hij dat er nagedacht wordt over plannen en dat er met de clubs wordt gesproken. “Voor degenen in Oranje komt het goed uit dat ze weer kunnen spelen. Maar voor heel veel hockeyers niet. Wij zijn maar een klein percentage van de hele piramide van het hockey. We moeten ook gaan denken aan degenen die niet kunnen spelen en daarvoor iets gaan bedenken. Misschien dat we meer spelers bij de trainingen van Oranje kunnen betrekken, want het is funest als ze niet kunnen hockeyen op clubniveau.”

De internationals zitten deze dagen in een bubbel. Ze proberen zo min mogelijk andere mensen te zien en zelfs elkaar onderling niet te veel te zien. De speelsters moeten het er maar even mee doen, vindt aanvoerder Eva de Goede. “Het is even omschakelen en je bent best veel alleen.” Volgens teamgenote Lidewij Welten was het vooral anders in de aanloop naar de wedstrijd. “We zijn met aparte auto’s hierheen gekomen. Je mist het ‘busmomentje’. Alles wat een risico is, mijd je.”

Daarom was de bondscoach ook niet bezorgd na de positieve test bij een speelster maandag en mogelijk nog een. “Iedere speelster is in zijn eigen bubbel en houdt afstand van elkaar. Ze zitten op hun eigen kamers en eten in kleine groepjes. De kans op doorbesmetting is heel klein. En zij had geen klachten. Het was voor iedereen een verrassing.” De hockeybond KNHB maakte niet bekend om welke speelster het ging.

Voor de volgende wedstrijd van donderdag wordt er niet opnieuw getest, zei Annan. “Als je eenmaal negatief getest bent in de bubbel, dan blijf je negatief. Alleen als je klachten hebt, word je opnieuw getest.”

Beide nationale teams spelen donderdag opnieuw tegen Groot-Brittannië. De teams spelen volgende week woensdag in Brussel tegen België.