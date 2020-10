Marathon van Boston van 2021 uitgesteld

De marathon van Boston van 2021 wordt uitgesteld vanwege zorgen over de corona-uitbraak in de Verenigde Staten. Doorgaans wordt de marathon van Boston in april gehouden, het is nog onbekend naar welke datum het prestigieuze hardloopevenement wordt verschoven.

“Met minder dan zes maanden te gaan, kunnen wij de marathon komende april niet houden”, aldus een statement van de organisatie. “We leggen de nadruk op een datum in de herfst.”

De marathon van Boston van dit jaar werd voor het eerst in de 124-jarige geschiedenis geschrapt. Het coronavirus was daarvan de oorzaak.