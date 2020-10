Roglic wint achtste etappe Vuelta en pakt tweede ritzege

Wielrenner Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft de achtste etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Het is de tweede ritzege van de Sloveen in de Vuelta. Hij versloeg klassementsleider Richard Carapaz van Ineos-Grenadiers in een onderling gevecht, maar de Ecuadoraan behoudt wel de leiderstrui.

Carapaz kwam dertien seconden achter Roglic als tweede over de streep, het verschil tussen de twee bedroeg vooraf een halve minuut. De Ier Dan Martin werd derde.

Roglic klimt naar de tweede plaats in het algemeen klassement op dertien seconden van Carapaz. Martin is de nieuwe nummer drie. Wout Poels (Bahrain – McLaren) kwam als zesde binnen en gaat de top tien van het algemeen klassement in.

De achtste rit kende in eerste instantie weinig spektakel. Een kopgroep van zeven renners mocht bijna de hele rit vooruit rijden, en werd pas aan de voet van de Alto de Moncalvillo ingerekend. Die berg was er eentje van de eerste categorie met bovenop de eindstreep. De lastige slotklim leverde een spectaculair gevecht op tussen de klassementsrenners. Carapaz en Roglic losten de ene na de andere renner en mochten samen de finale van de laatste kilometer uitvechten. De Sloveen won glansrijk, maar kon zijn concurrent niet op een achterstand zetten die groot genoeg voor de eerste positie in het klassement zou zijn.

“Ik zag een kans om te winnen”, vertelde Roglic na afloop. “Ik houd er altijd van om te winnen. Dus als ik een kans zie dan pak ik die ook.” Dat het net niet voldoende was voor de rode trui deerde hem niet. “Goed om wat tijd terug te pakken. Maar de zege is belangrijker.”

Donderdag staat er een vlakke rit van ruim 157 kilometer op het programma. De start ligt in Castrillo del Val waarna de renners finishen in Aguilar de Campoo. De sprinters van het peloton lijken de meeste aanspraak te maken op de dagzege.