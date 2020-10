Schaatser Nuis gaat weer voor 100 procent na coronabesmetting

Tweevoudig olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis staat na zijn coronabesmetting nog geen week op het ijs, maar hij is alweer bereid om “alles” te geven. Om te beginnen op de eerste 500 meter bij de NK afstanden vrijdag in Thialf.

“Hoe groot de fysieke schade is bij mij door het virus, weet ik niet”, zei de 30-jarige Zuid-Hollander tijdens een presentatie van zijn nieuwe ploeg Reggeborgh. “Ik heb namelijk nog geen tempotraining gedaan. Het schaatsen gaat echter wel weer lekker en daar haal ik energie uit. Ik begin daarom vol goede moed aan de NK. Ik heb nog steeds het vertrouwen dat ik supersnel ben en ik ga er in Thialf ook 100 procent voor.”

Nuis vindt het niet ‘onverstandig’ om direct alweer voluit te gaan. “Ik heb een uitgebreid long- en hartonderzoek gehad. Er is geen blijvende schade geconstateerd. Dat is supermooi, zeker ook voor de toekomst. Ik ben ook heel blij dat we in de positie zitten dat we ├╝berhaupt mogen schaatsen. En als ik kan meedoen, doe ik mee. Het zit niet in mijn natuur om dan aan de kant te blijven. Ik bekijk het per afstand. Elke dag is er een, en elke dag word ik beter. We gaan het zien.”