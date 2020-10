Schaatsster Michelle de Jong positief getest op coronavirus

Schaatsster Michelle de Jong heeft positief getest op het coronavirus. De schaatsster van team Reggeborgh had last van lichte verkoudheidsklachten en bleek bij twee testen positief. Volgens het team is ze apart van het team gebleven.

“Ik voel me niet echt ziek en had deze uitslag ook niet aan zien komen. Ik heb ook geen koorts, maar ben wel verkouden”, laat De Jong weten. Schaatser Janno Botman en coach Desly Hill zijn uit voorzorg in zelfisolatie gegaan, zoals de protocollen voorschrijven. Zij zijn in nauw contact zijn geweest met een persoon met Covid-19.

Ronald Mulder kampt sinds begin deze week met griepverschijnselen. De sprinter leeft sindsdien afgezonderd van zijn teamleden. Hij heeft geen corona, zijn test was negatief. Het is nog niet duidelijk of hij vanaf vrijdag kan deelnemen aan de NK afstanden in Heerenveen.

Alle testen van de overige teamleden en trainersstaf van Reggeborgh waren negatief.

Begin deze maand testte tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, overgekomen van Team Jumbo-Visma, positief tijdens een trainingskamp in Inzell. De voltallige selectie en staf van Reggeborgh ging daarna in quarantaine.

“Het is een apart seizoen”, gaf coach Gerard van Velde eerder op woensdag bij de teampresentatie toe. “Het is gewoon improviseren dit jaar. Je probeert alle voorzorgsmaatregelen zo mogelijk in acht te nemen, maar je ontkomt er niet aan. Er gebeuren allerlei dingen die in een normaal seizoen niet gebeuren. Daar moet je mee om zien te gaan en het beste uit jezelf naar boven halen. We doen er alles aan, na alle heuvels die we al hebben genomen, om zo goed mogelijk aan de start te staan bij de NK afstanden. We hebben er in elk geval allemaal veel zin in.”

Hoe het met de vorm gesteld is, durfde Van Velde niet te zeggen. “Door de positieve test van Kjeld Nuis en de daaruit voortvloeiende quarantaine van tien dagen is onze voorbereiding natuurlijk geschaad. Het is daarom een uitdaging om er toch iets van te maken. Maar het valt soms niet mee om iedereen gemotiveerd te houden. Sommige sporters zijn heel erg gewend aan structuur. En in dit seizoen heb je niet zoveel structuur. Het verandert per dag. Vandaag kan het goed gaan, maar morgen kan de wereld weer anders zijn. Dat is voor iedereen wennen, maar het is wat het is. Gelukkig is de sfeer in de ploeg zeker niet in mineur.”