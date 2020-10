Sprinter Coleman vecht schorsing aan bij CAS

De Amerikaanse sprinter Christian Coleman, regerend wereldkampioen op de 100 meter, gaat in beroep tegen zijn schorsing van twee jaar. Dat heeft zijn manager woensdag bekendgemaakt.

“De beslissing van de disciplinaire commissie van de World Ahletics is onfortuinlijk en zal direct worden aangevochten bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS)”, zei zijn manager Emanuel Hudson op Twitter. “Meneer Coleman heeft verder niets te zeggen totdat de zaak door de bevoegde rechtbank kan worden behandeld.”

De 24-jarige Coleman werd gestraft omdat hij vorig jaar drie dopingcontroles heeft gemist. De schorsing zou inhouden dat hij volgend jaar niet mag meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio (23 juli – 8 augustus).

Vorig jaar sprintte Coleman in Doha naar WK-goud op de 100 meter, in 9,76 seconden. Hij had daar ook een aandeel in de wereldtitel van de Amerikaanse ploeg op de 4×100 meter estafette. Zijn schorsing eindigt op 13 mei 2022. Dat zou betekenen dat hij eventueel wel weer kan deelnemen aan de WK in Eugene in de zomer van 2022.