Ten Hag baalt van gelijkspel van Ajax en is blij met Traoré

Trainer Erik ten Hag heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het gelijkspel van Ajax bij Atalanta in de Champions League (2-2). “We hadden een lastige start, maar de complimenten voor mijn spelers hoe ze zich in de wedstrijd hebben geknokt. We geven het ook weer weg en dat is onnodig.”

“We moeten zo’n wedstrijd bij een voorsprong van 0-2 over de streep trekken”, mopperde de trainer van Ajax. “Eerst missen we met Perr Schuurs een enorme kans op 0-3. Maar daarna staan we een paar keer met veel te veel mensen voor de bal. Toen lieten we ons weg counteren. Dat moet er uit en mag niet op dit niveau. Dat is naïef en kinderlijk.”

“Je weet dat zij bij een achterstand van 0-2 na rust nog meer druk gaan zetten”, zei Ten Hag. “Maar dan moet je rustig blijven en het geduld bewaren. Dat is ons niet gelukt en dat moet de volgende week beter. We speelden tegen een heel goede ploeg, maar we hadden hier moeten winnen.”

Ten Hag keek tevreden terug op zijn beslissing om met Lassina Traoré als centrumspits te beginnen. “In het begin van dit jaar tijdens de uitwedstrijd tegen Getafe bleek hij nog een jongetje”, zei de coach van Ajax. “Nu was hij een kerel. Hij heeft gevochten en echt heel goed gespeeld. Hij heeft zijn rol uitstekend ingevuld. Traoré was het aanspeelpunt dat ons liet voetballen. Hij verdient ook een penalty en maakt zelf de 0-2. In de slotfase biedt hij Antony nog een kans.”

Ten Hag en zijn spelers werden op weg naar het stadion in de spelersbus bekogeld door aanhangers van Atalanta. Bij die actie sneuvelde een ruit van een bus. “Ze gooiden met zwaar vuurwerk maar wij zijn wel wat gewend”, zei de coach van Ajax. “We zijn daarin ervaringsdeskundigen geworden. Zeker in het buitenland kan je dat misschien verwachten. Wij raken daar niet meer van in de war. Het maakt ons alleen maar sterker.”