Trainer Ten Hag vreest geen ernstige blessure voor Antony

Ajax-trainer Erik ten Hag vermoedt dat de Braziliaanse aanvaller Antony geen zware blessure heeft overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Atalanta (2-2) in de Champions League. “De noppen staan in zijn kuit en het was een heel smerige overtreding. Maar ik denk dat hij er wel weer snel bij kan zijn.”

Antony kreeg in blessuretijd een enorme schop van Ruslan Malinovski en moest zelfs per brancard van het veld. De Braziliaan, in de zomer overgekomen van São Paulo, was tegen Atalanta opnieuw een van de smaakmakers bij de Amsterdamse ploeg. Zo kleineerde hij zijn tegenstander Hans Hateboer een keer met een balletje door beide benen.

Ajax verloor vorige week tijdens het verloren duel met Liverpool (0-1) al een andere smaakmaker. Mohammed Kudus is als gevolg van een knieblessure waarschijnlijk tot aan de winterstop uitgeschakeld.