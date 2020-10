Vijf schaatsteams krijgen proflicentie van KNSB

Schaatsbond KNSB heeft voor het komende seizoen aan vijf langebaanteams een licentie verstrekt. Het gaat om Jumbo-Visma, Reggeborgh, IKO, Zaanlander en Worldstream.

Jumbo-Visma van coach Jac Orie en Reggeborgh van trainer Gerard van Velde hadden die licentie vorig seizoen ook al. Team IKO voldoet voor het eerst aan alle eisen voor een topteam, aldus de KNSB.

Team Zaanlander is de nieuwe naam van een bestaande ploeg. Deze formatie van coach Jillert Anema had de voorbije twee seizoenen EasyJet als sponsor. Worldstream is de nieuwe ploeg rondom Koen Verweij en Jutta Leerdam. De complete samenstelling van die formatie, die wordt getraind door Kosta Poltavets en Jan Bos, wordt later deze week bekendgemaakt.

De KNSB is blij dat het langebaanschaatsen weer vijf topteams telt. “Dit betekent dat ons commerciĆ«le topsportmodel nog altijd springlevend is”, zegt technisch directeur Remy de Wit. “In deze gesponsorde teams kunnen schaatsers zich fulltime op hun sport toeleggen. Dat is goed voor de onderlinge concurrentie Ć©n de kracht van het Nederlandse schaatsen.”

Het schaatsseizoen begint komend weekeinde met de NK afstanden.