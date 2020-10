Bennett gedeclasseerd in negende rit Vuelta, Ackermann wint

Niet sprinter Sam Bennett, maar de Duitser Pascal Ackermann heeft de negende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Aanvankelijk finishte de Ier Bennett als eerste maar de renner van Deceuninck – Quick Step is gedeclasseerd wegens een duw in de laatste kilometer. Ackermann is daarom de nieuwe ritwinnaar, voor de Belg Gerben Thijssen en de Duitser Max Kanter.

De stand in het algemeen klassement blijft ongewijzigd. Richard Carapaz van Ineos-Grenadiers voert de ranglijst aan, met de Sloveen Primoz Roglic dertien seconden achter hem. Dan Martin, landgenoot van de gedeclasseerde Bennett, staat derde op 28 seconden.

De aanloop naar de sprint verliep rustig. Het tempo lag niet bijzonder hoog omdat niemand er met een aanval probeerde vandoor te gaan. Mede daardoor kwam Jumbo-Visma-kopman Roglic goed weg toen hij met nog twaalf kilometer te gaan materiaalpech had. De Sloveen kon gemakkelijk terugkeren in het peloton.

Pas in de straten van het stadje Aguilar de Campoo ontbrandde de massasprint. De ploeg Bora-Hansgrohe trok de sprint aan voor Ackermann, die het moest afleggen tegen Bennett. De Ier deelde vlak voor de eindsprint een flinke schouderduw uit aan Emīls Liepiņš, iets wat de jury beoordeelde als onreglementair. Daardoor moest Bennett zijn ritzege afstaan.

Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceunick – Quick Step was furieus na de declassering van zijn sprinter. “Wat een onzin”, zei Lefevere op Twitter. “Bennett zat in de lead-out en een renner van Trek – Segafredo wilde hem eruit halen. Maar we kennen allemaal de incompetentie van de UCI.”

Roglic, die zijn 31e verjaardag vierde, was blij met de relatief rustige etappe. “Het was niet echt een normale rit in Spanje”, zei de Sloveen na afloop. “Hij was zonder bergen en daarom best gemakkelijk. Soms zijn de sprints nerveus en met valpartijen in het peloton, maar het was een goede finish.”

Vrijdag volgt opnieuw een relatief vlakke rit van 184 kilometer van Castro Urdiales naar Suances waarin de sprinters de beste kansen zullen hebben.