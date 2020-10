De Japanse topturner Kohei Uchimura is besmet met het coronavirus. De drievoudig olympisch kampioen zou op 8 november deelnemen aan een testevent in Tokio voor de Spelen van volgend jaar zomer in die stad. Het is onduidelijk of dat nog mogelijk is.

Tijdens het testevent komen ook turners uit China, Rusland en de Verenigde Staten in actie. Uchimura was de afgelopen jaren een belangrijke concurrent van Epke Zonderland op het onderdeel rekstok.