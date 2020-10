Jubilaris Hertzberger helpt hockeyers langs Britten

De Nederlandse hockeymannen hebben ook de tweede wedstrijd in de Pro League deze week tegen Groot-Brittannië gewonnen. In het Wagener Stadion in Amsterdam werd het donderdag 3-1. Dinsdag won het elftal van bondscoach Max Caldas met 1-0.

Na drie kwarten was de stand donderdag nog in evenwicht. Mink van der Weerden opende uit een strafcorner in het eerste kwart de score. De verdediger maakte in zijn laatste elf interlands acht doelpunten. Groot-Brittannië maakte nog voor rust, uit een strafcorner van Phil Roper, gelijk.

Jeroen Hertzberger maakte in het vierde en laatste kwart twee doelpunten. In zijn 250e interland zorgde hij, na een strafcornervariant via Van der Weerden, van dichtbij voor de 2-1. Vrijwel direct daarna scoorde Hertzberger, op aangeven van Robbert Kemperman, opnieuw: 3-1.