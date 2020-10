Masterstoernooi Parijs volgende week zonder tennisfans

Het masterstoernooi van Parijs vindt volgende week zonder tennisfans plaats. Dat is het gevolg van de lockdown die vanaf vrijdag in werking treedt in Frankrijk.

Het indoortoernooi in Parijs wordt gespeeld in de Bercy Arena, die plaatsbiedt aan 20.000 toeschouwers. Het is het laatste masterstoernooi van het jaar. Rafael Nadal is in de Franse hoofdstad als eerste geplaatst. Het hoofdtoernooi begint maandag.

Onlangs was op Roland Garros, eveneens in Parijs, een zeer beperkt aantal toeschouwers welkom. Dagelijks mochten er slechts duizend mensen op het complex zijn, inclusief de deelnemers en staf.