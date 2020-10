Cádiz naast koploper Real Sociedad na vierde zege

Cádiz is door een 2-0-zege bij Eibar in de Spaanse competitie in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Real Sociedad. De voetbalploeg uit de Zuid-Spaanse stad heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Cádiz, dat afgelopen voorjaar promoveerde naar La Liga na een tweede plaats in de competitie, kent een sterke start van het seizoen. Twee weken geleden verraste de ploeg met een zege bij Real Madrid. Na vier overwinningen heeft Cádiz 14 punten.

Álvaro Negredo, oud-speler van Manchester City, maakte in de 36e minuut de openingstreffer. Salvi Sánchez zette de bezoekers drie minuten later op 0-2. Die voorsprong gaf Cádiz niet meer weg.