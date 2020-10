Geen Van der Poel, wel vrouwelijke toprenners naar EK veldrijden

Bij de mannen ontbreekt Mathieu van der Poel, maar bij de vrouwen heeft Nederland heel wat kanshebbers in de ploeg zitten voor de EK veldrijden van volgende week in Rosmalen. Bondscoach Gerben de Knegt selecteerde titelverdedigster Yara Kastelijn, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Sophie de Boer.

“Ik denk dat we bij de elite-vrouwen, de beloften-vrouwen en de beloften-mannen voor de titel kunnen meedoen”, zegt De Knegt. “Bij de elite-mannen hoop ik op een podiumplaats.” De afgelopen drie jaar veroverde Mathieu van der Poel de Europese titel in het veld. De regerend wereldkampioen ontbreekt echter volgende week in Rosmalen. Hij neemt even rust na het wegseizoen en gaat pas in december weer veldrijden. Zijn broer David doet wel mee, net als Lars van der Haar, CornĂ© van Kessel, Maik van der Heijden en Stan Godrie.

Op enkele VIP’s na is er geen publiek welkom op het terrein van het Autotron. Volgende week zaterdag (7 november) strijden de elite-vrouwen en de beloften-mannen voor de Europese titels, een dag later komen de elite-mannen en de beloften-vrouwen in actie.