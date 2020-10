Golfer Besseling op dreef op Cyprus

Golfer Wil Besseling draait na twee ronden goed bovenin mee in het Cyprus Open, een toernooi van de Europese Tour. De Noord-Hollander scoorde op het resort Aphrodite Hills in de tweede ronde 67 slagen (4 onder par), evenveel als donderdag in de eerste ronde. Met -8 deelt Besseling de twaalfde plek, drie slagen achter de Britse leiders Marcus Armitage en Jamie Donaldson, die door de invallende duisternis hun tweede ronde vrijdag niet konden afmaken.

Joost Luiten klom na een ronde van 68 slagen (-3) naar de gedeelde 48e plaats en verzekerde zich daarmee van deelname aan het weekeinde. Hij sloeg zes birdies en leek op weg naar een fraaie lage score, maar een double bogey op hole 14 en een bogey op hole 15 verhinderden dat.

Lars van Meijel, de derde Nederlandse prof in het toernooi, kukelde na een ronde van 76 slagen (+5) naar onderen in het klassement en is uitgeschakeld.

Besseling en Luiten zijn nog in de race voor deelname aan de seizoensfinale in Dubai (10-13 december), waar de beste 60 golfers van dit jaar op de Europese Tour spelen om een kleine 7 miljoen euro aan prijzengeld. Besseling bezet de 57e plaats in het tussenstand en hij staat er beter voor dan Luiten op de 72e plaats. De zesvoudig winnaar op de Europese Tour heeft vanaf 2010 alle keren meegedaan aan de tourfinale.