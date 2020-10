Handbalinternational Van der Heijden ook weg bij Hongaarse club

Handbalinternational Laura van der Heijden is op zoek naar een nieuwe club. Ze heeft evenals Danick Snelder haar contract bij de Hongaarse club Siofok laten ontbinden.

Van der Heijden is een van de meest ervaren speelsters van Oranje. Ze was erbij op alle kampioenschappen waar het Nederlands vrouwenteam een medaille behaalde, inclusief de wereldtitel vorig jaar in Japan.

De opbouwspeelster tekende in maart nog voor twee seizoenen bij Siofok, in de veronderstelling dat de club Champions League zou spelen. Door de coronacrisis is dat niet gebeurd. De clubleiding is vervolgens akkoord gegaan met het ontbinden van haar contract.

Snelder heeft hetzelfde gedaan. De aanvoerster van Oranje heeft al wel een nieuwe club. Ze tekende donderdag bij het Duitse Bietigheim, de club die Van der Heijden in maart juist verruilde voor Siofok.