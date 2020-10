Meer topsportgeld voor zeilen, baanwielrennen en hockey

De topsportprogramma’s van zeilen, baanwielrennen en mannenhockey krijgen volgend jaar meer geld van sportkoepel NOC*NSF. Vooral de zeilsport wordt goed bedeeld met 200.000 euro extra. In totaal krijgt het olympisch zeilen 2 miljoen euro als financiering voor de topsport.

“Nederland is op dit moment zeilnatie nummer 1 en krijgt een nieuwe olympische klasse erbij, het foilen, waarin we potentieel sterk zijn. Dat rechtvaardigt een stijging in het budget’’, zei technisch directeur Maurits Hendriks bij het bekendmaken van de eerste verdeling van de topsportgelden voor de olympische cyclus tot de Spelen van Parijs in 2024.

Voor het baanwielrennen geldt hetzelfde. In die sport voert Nederland ook de wereldranglijst aan en medailles op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 en die van Parijs in 2024 zijn bijna een zekerheid. NOC*NSF geeft 140.000 euro extra, waarmee de totale financiering op 1,1 miljoen euro komt in 2021.

De hockeyers krijgen 193.000 euro extra, waarmee hun bijdrage op 1 miljoen komt, evenveel als de hockeysters. ‘’We zijn een topnatie in deze sport. Nederland speelt sterk in de Pro League. Dat is een dure competitie met veel reizen, vandaar een hogere bijdrage’’, aldus Hendriks.